Deutsche Bank AG

Merck Buy

12:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Angesichts negativer Einmaleffekte in der Elektroniksparte habe der Pharma- und Technologiekonzern zwar insgesamt enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der Bereich Life Science, insbesondere das Geschäftsfeld Process Solutions, mit einem Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz von über eins stark abgeschnitten./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA