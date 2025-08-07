Merck Aktie
Marktkap. 45,89 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Angesichts negativer Einmaleffekte in der Elektroniksparte habe der Pharma- und Technologiekonzern zwar insgesamt enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der Bereich Life Science, insbesondere das Geschäftsfeld Process Solutions, mit einem Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz von über eins stark abgeschnitten./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
104,85 €
|Abst. Kursziel*:
33,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
107,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,69%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
153,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|10.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research