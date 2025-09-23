Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 110,00 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 110,00 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,95 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.687 Merck-Aktien.

Bei 168,25 EUR markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

