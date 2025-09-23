Merck Aktie News: Merck gibt am Donnerstagvormittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 107,25 EUR abwärts.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 107,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 107,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 4.395 Stück.

Bei einem Wert von 168,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,11 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

