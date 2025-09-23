DAX23.400 -1,1%ESt505.419 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,15 +0,1%Gold3.751 +0,4%
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag mit Abschlägen

25.09.25 12:07 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 105,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
105,75 EUR -1,95 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 105,90 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 105,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.796 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 168,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 4,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktien von Merck und Siemens fester: Gemeinsame KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

