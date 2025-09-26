Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 107,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 107,40 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 107,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.065 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (168,25 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 36,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 6,24 Prozent sinken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,26 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.

