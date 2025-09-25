Merck Aktie News: Merck gewinnt am Freitagvormittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 106,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 106,50 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 106,50 EUR zu. Bei 105,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.971 Merck-Aktien.

Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 168,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 57,98 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

