Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag stabil
Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 107,30 EUR.
Mit einem Kurs von 107,30 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,45 EUR an. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,75 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 24.624 Aktien.
Am 18.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,80 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
