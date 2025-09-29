Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag stabil

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 107,30 EUR.

Mit einem Kurs von 107,30 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,45 EUR an. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,75 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 24.624 Aktien.

Am 18.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,80 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

