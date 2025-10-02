DAX24.434 +1,3%Est505.664 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1754 +0,2%Öl64,99 -0,7%Gold3.885 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien Frankfurt: Dax zieht weiter an - Rekordhoch rückt näher

02.10.25 11:59 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax zieht weiter an - Rekordhoch rückt näher | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.442,7 PKT 329,1 PKT 1,36%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat sich der DAX am Donnerstag mit großen Schritten seinem Rekordhoch genähert. Der deutsche Leitindex stieg um 1,25 Prozent auf 24.415 Punkte. Die aktuelle Bestmarke wurde im Juli bei 24.639 Punkten erreicht.

Wer­bung

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 1,37 Prozent auf 30.876 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,2 Prozent bergauf.

In den USA hatten die Anleger dem Regierungsstillstand mit neuen Rekorden in den Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen dort seit Mittwoch teilweise still, weil bisher keine Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

Die Situation ist allerdings nicht neu. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem sogenannten Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte das Handelshaus CMC Markets.

Wer­bung

Für Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades ist die aktuelle Stärke an den Börsen eng mit den Erwartungen an die US-Geldpolitik verknüpft. Am Markt werde die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung der Notenbank Fed Ende Oktober mittlerweile auf 99 Prozent beziffert. Diese nahezu sichere Erwartung befeuere die Hoffnung, dass die Jahresendrallye bereits begonnen hat oder unmittelbar bevorsteht. Sollte die Fed diese hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen, drohe ein dramatischer Abverkauf, der in jedes Risikomanagement einkalkuliert werden müsse.

An der Dax-Spitze stiegen die Aktien von Siemens Energy um knapp fünf Prozent, nachdem sie im Handelsverlauf bei gut 110 Euro eine Bestmarke erreicht hatten. Berenberg-Analyst Richard Dawson hält die Papiere des Energietechnikkonzerns für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Goldman Sachs setzte sogar 124 Euro an.

Auch im MDax bewegten Analystenkommentare die Kurse. So zogen RATIONAL nach einer Hochstufung durch die britische Investmentbank Barclays um fast sieben Prozent an. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Analyst Timothy Lee. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA hingegen deuteten auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde.

Wer­bung

Anteilsscheine von HOCHTIEF erreichten nach einer Kaufempfehlung der Analysten der Bank of America ein Rekordhoch. Zuletzt stand ein Plus von 5,3 Prozent zu Buche. Der Experte Marcin Wojtal sieht den Baukonzern als einen der Schlüssel im Thema Datenzentren, die enorme Bedeutung für den Megatrend Künstliche Intelligenz haben.

An der Spitze des Nebenwerte-Index SDAX schnellten die Aktien von Formycon um gut zehn Prozent nach oben. Der Pharmahersteller legte Patentstreitigkeiten zu seinem Eylea-Biosimilar FYB203 mit dem US-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals bei. Mit der Vergleichs- und Lizenzvereinbarung in den USA sei die Markteinführung des Biosimilars zu Bayers (Bayer) Augenmedikament Eylea in den USA gesichert, hieß es.

Grenke (grenke) fielen am Index-Ende um fast drei Prozent. Bei dem Leasingspezialisten habe sich das Wachstum im Neugeschäft abgeschwächt, hieß es aus dem Handel./la/stk

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

13:31Autoindustrie: Sie wollten höheres Gehalt durchsetzen: VW-Manager scheitern mit Klage
13:2624.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch - freundlicher Handelsverlauf
13:16300 Lehrlinge in Österreich: Neues Trainingszentrum von Siemens mit Bürgermeister-Witz eröffnet
12:30DAX - Kurzer Rücklauf und weiterer Anstieg?
12:25Handel in Frankfurt: DAX klettert am Donnerstagmittag
12:17Tesla Cybertruck Beats Porsche 911 While Towing Another 911 In A Drag Race, Elon Musk Reacts: 'Can Carry A 911 Faster…'
12:08BASF: Chemiekonzern behält Katalysatoren - Aktienrückkauf könnte früher starten
12:08BASF kriegt langsam wieder die Kurve
mehr