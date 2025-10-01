Merck Aktie News: Bullen treiben Merck am Mittwochnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,0 Prozent auf 118,20 EUR zu.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 118,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 118,45 EUR. Bei 111,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 338.875 Merck-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 168,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 42,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 14,81 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.
Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
