Merck im Fokus

Merck Aktie News: Bullen treiben Merck am Mittwochnachmittag an

01.10.25 16:09 Uhr
Merck Aktie News: Bullen treiben Merck am Mittwochnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,0 Prozent auf 118,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Merck KGaA
120,55 EUR 11,55 EUR 10,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 118,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 118,45 EUR. Bei 111,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 338.875 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 168,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 42,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 14,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.

Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Was Analysten von Merck erwarten

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Merck-Aktie leidet unter Zollsorgen

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

