Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 107,35 EUR ab.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 107,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 106,75 EUR. Mit einem Wert von 108,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 68.923 Stück.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 60,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,26 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

