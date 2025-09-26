DAX23.789 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.818 +1,5%
LANXESS Aktie News: LANXESS verzeichnet am Vormittag Verluste

29.09.25 09:29 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
21,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 21,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,90 EUR. Bisher wurden heute 8.099 LANXESS-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 56,22 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,99 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je LANXESS-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,21 EUR.

Am 14.08.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Am 05.11.2026 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,740 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

