AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro stellen weiteren Kursrekord auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von flatexDEGIRO haben am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch erreichen. Mit in der Spitze 33,28 Euro lagen die Papiere gut 7 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag. Zuletzt betrug das Plus noch 5,5 Prozent. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Kursgewinn auf mehr als 120 Prozent.

Flatexdegiro habe mit dem Umsatz des dritten Quartals die durchschnittliche Markterwartung um 7 Prozent übertroffen, sagte ein Aktienhändler. Der Nettogewinn liege sogar um 16 Prozent über der Markterwartung. Letzterer habe von einer fortgesetzten Senkung der Kosten profitiert.

Die neuen Vorgaben des Online-Brokers seien höher gesteckt als am Markt erhofft, sagte ein weiterer Händler. Der Zielspanne für den Umsatz in diesem Jahr liege mit 530 bis 550 Millionen Euro über der durchschnittlichen Expertenschätzung von 516 Millionen Euro. Gleiches gelte für den höheren Zielkorridor des Unternehmens für das operative Ergebnis: Auch dieser überbiete die aktuelle Markterwartung./bek/stw/stk

