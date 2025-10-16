DAX24.148 -0,1%Est505.609 +0,1%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1661 +0,1%Öl62,25 -0,4%Gold4.235 +0,6%
Trump im Blick

Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen

16.10.25 10:40 Uhr
Ölpreise ziehen an: Indien plant Stopp günstiger Öllieferungen aus Russland | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
62,25 USD -0,22 USD -0,35%
News
Ölpreis (WTI)
58,69 USD -0,06 USD -0,10%
News

Am Markt wurde auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump verwiesen, wonach Indien die Käufe von Öl aus Russland stoppen will. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 62,64 US-Dollar. Das waren 73 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 72 Cent auf 59,99 Dollar.

Trump hatte auf Aussagen des indischen Premierminister Narendra Modi hingewiesen. Dieser habe versichert, dass Indien kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle auch zur Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Experten gehen aber davon aus, dass der Kreml Rohöl nur mit deutlichen Preisabschlägen nach Indien liefern kann.

Nach Einschätzung des Analysten Mukesh Sahdev vom australischen Analysehaus Xanalysts hat Indien in den vergangenen Monaten etwa dreimal so viel Öl aus Russland wie aus den USA gekauft. Sollte das Land die Käufe stoppen, dass müsse sich Indien Alternativen suchen und auf Öllieferungen aus dem Nahen Osten zurückgreifen.

Vor diesem Hintergrund konnte ein deutlicher Anstieg der Ölreserven in den USA die Preise nicht belasten. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Zuwachs der Lagerbestände an Rohöl um 7,4 Millionen Barrel verzeichnet. Ein Anstieg der Reserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

/jkr/jsl/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, Svetlana Tebenkova/iStockphoto

