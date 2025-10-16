DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.314 +0,3%Top 10 Crypto15,06 -1,1%Nas22.728 +0,3%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Profil
So bewegt sich BigBearai

BigBearai Aktie News: BigBearai verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 8,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,89 EUR -0,05 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 8,21 USD abwärts. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,17 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,60 USD. Zuletzt wurden via New York 1.242.176 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 25,82 Prozent wieder erreichen. Bei 1,51 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,61 Prozent.

BigBearai veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,38 Prozent verringert.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

