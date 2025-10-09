BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend tiefer

BigBearai im Blick

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 7,19 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 7,19 USD. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 7,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,29 USD. Bisher wurden heute 6.652.175 BigBearai-Aktien gehandelt.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Bei 1,49 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,35 Prozent.

Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

