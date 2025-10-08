DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.024 +1,0%Bitcoin106.089 +1,8%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.045 +1,5%
Aktie im Blick

BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Abend ab

08.10.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Abend ab

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 7,21 USD abwärts.

Das Papier von BigBearai befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,2 Prozent auf 7,21 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 7,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.251.060 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 30,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2024 Kursverluste bis auf 1,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,78 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,47 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,103 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

