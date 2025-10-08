BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 7,38 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die BigBearai-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 7,38 USD. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 7,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.006.951 BigBearai-Aktien.
Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 1,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,88 Prozent.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 11.08.2025. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
