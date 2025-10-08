DAX24.602 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,23 +0,8%Gold4.045 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow stabil -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienentwicklung

BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

08.10.25 16:10 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 7,38 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,19 EUR -0,32 EUR -4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 7,38 USD. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 7,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.006.951 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 1,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,88 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 11.08.2025. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

DatumMeistgelesen
Wer­bung