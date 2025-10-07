DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,06 -2,0%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.982 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Dienstagabend ab

07.10.25 20:29 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Dienstagabend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 7,42 USD.

Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 3,5 Prozent auf 7,42 USD nach. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,12 USD ab. Bei 7,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 7.843.422 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 28,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,103 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

