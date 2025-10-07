BigBearai Aktie News: BigBearai tritt am Nachmittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,69 USD.

Bei der BigBearai-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 7,69 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BigBearai-Aktie bisher bei 7,80 USD. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 7,53 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.622.805 BigBearai-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Mit einem Zuwachs von 34,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2024 (1,49 USD). Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 417,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD im Vergleich zu 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

