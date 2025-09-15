BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

BigBearai im Blick

Die Aktie von BigBearai zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 7,7 Prozent auf 5,48 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 7,7 Prozent auf 5,48 USD. Bei 5,64 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,35 USD. Bisher wurden via New York 6.474.472 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 88,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 1,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 32,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umsetzen können.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,103 USD je BigBearai-Aktie stehen.

