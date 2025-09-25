BigBearai Aktie News: BigBearai wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 6,98 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,2 Prozent auf 6,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 6,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,16 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.459.197 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 47,99 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,36 USD am 02.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,38 Prozent zurück. Hier wurden 32,47 Mio. USD gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

