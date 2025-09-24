BigBearai Aktie News: BigBearai verliert am Donnerstagabend kräftig

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,0 Prozent bei 6,99 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 6,99 USD. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,77 USD ab. Bei 7,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 7.133.113 BigBearai-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,33 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 32,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2024 bei 1,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 80,53 Prozent Luft nach unten.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison