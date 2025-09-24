DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow45.961 -0,4%Nas22.388 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1660 -0,7%Öl69,51 +0,6%Gold3.746 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Aktienkurs im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai verliert am Donnerstagabend kräftig

25.09.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai verliert am Donnerstagabend kräftig

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,0 Prozent bei 6,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,01 EUR -0,47 EUR -7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 6,99 USD. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,77 USD ab. Bei 7,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 7.133.113 BigBearai-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,33 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 32,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2024 bei 1,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 80,53 Prozent Luft nach unten.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

DatumMeistgelesen
Wer­bung