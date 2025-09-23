BigBearai Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von BigBearai

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 7,65 USD.

Der BigBearai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 7,65 USD. Die BigBearai-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,60 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,99 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.511.746 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,36 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 462,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,103 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

