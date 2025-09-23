DAX23.673 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.581 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Nachmittag Verluste

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 7,87 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,77 EUR -0,23 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 7,87 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 7,73 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.927.303 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 31,26 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 478,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 32,47 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,78 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,103 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

