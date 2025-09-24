DAX23.557 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.027 -0,2%Nas22.392 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,59 -0,7%Gold3.732 -0,1%
Notierung im Blick

BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

25.09.25 16:11 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 7,12 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,08 EUR -0,40 EUR -6,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 6,2 Prozent auf 7,12 USD ab. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 6,77 USD. Bei 7,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.516.572 BigBearai-Aktien gehandelt.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 80,90 Prozent wieder erreichen.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,78 Mio. USD gelegen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

