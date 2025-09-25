BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Keller

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 5,7 Prozent auf 6,73 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,7 Prozent auf 6,73 USD ab. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 6,57 USD. Bei 7,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 4.967.022 Stück.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 34,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 1,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 79,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 11.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 32,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,78 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,103 USD je BigBearai-Aktie stehen.

