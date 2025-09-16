DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Abschlägen

17.09.25 16:13 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 5,84 USD abwärts.

Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 5,84 USD abwärts. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 5,62 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,71 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.176.325 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 77,04 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2024 (1,36 USD). Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 329,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,38 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

