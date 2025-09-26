DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.273 +0,1%Nas22.562 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Aktienkurs im Fokus

BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von BigBearai

29.09.25 20:25 Uhr
BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von BigBearai

Die Aktie von BigBearai gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 6,51 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 6,51 USD. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 6,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,88 USD. Bisher wurden heute 4.753.855 BigBearai-Aktien gehandelt.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 58,68 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2024 auf bis zu 1,36 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,11 Prozent.

Am 11.08.2025 lud BigBearai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 05.11.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

