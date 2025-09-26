DAX23.730 ±-0,0%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
So entwickelt sich BigBearai

BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BigBearai

29.09.25 16:11 Uhr
BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BigBearai

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 6,62 USD ab.

BigBear.ai
5,80 EUR 0,12 EUR 2,18%
Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 6,62 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 6,59 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,88 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.554.164 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 56,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,36 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 79,44 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,103 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

