BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

02.09.25 09:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,067 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:13 Uhr im BMN-Handel bei 0,067 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,067 EUR.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von 166,866 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,373 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

