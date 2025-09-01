DAX23.760 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,51 +2,0%Gold3.482 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Mittag an Boden

02.09.25 12:06 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 0,069 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,01 EUR 11,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 2,5 Prozent auf 0,069 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,069 EUR. Mit einem Wert von 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 160,262 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,220 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

