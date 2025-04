BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 0,065 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 0,065 EUR abwärts. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,057 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,065 EUR. Bisher wurden heute 46.193 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 175,077 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.04.2025 bei 0,052 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 20,154 Prozent wieder erreichen.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 2,13 Mio. CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net