BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Vormittag kräftig

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 10,5 Prozent auf 0,088 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 10,5 Prozent auf 0,088 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,088 EUR. Mit einem Wert von 0,082 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 102,262 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 76,800 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 92,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,20 Mio. CAD ausgewiesen.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net