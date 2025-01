BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 0,120 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,121 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,120 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 402 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,271 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 125,083 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2024 (0,078 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 34,967 Prozent wieder erreichen.

Am 29.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Mio. CAD – ein Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

BIGG Digital Assets dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net