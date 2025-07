BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 11:44 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 2,2 Prozent auf 0,078 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,078 EUR aus. Bei 0,073 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 56,320 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 35,980 Prozent Luft nach unten.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net