BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 0,068 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 0,068 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,066 EUR nach. Mit einem Wert von 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 162,941 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,471 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net