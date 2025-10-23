BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 0,062 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:55 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 0,062 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,066 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,063 EUR. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 82.000 Aktien.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 65,432 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,053 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 13,312 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net