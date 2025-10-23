BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,5 Prozent auf 0,066 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:58 Uhr 8,5 Prozent auf 0,066 EUR. Bei 0,066 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,063 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 12.500 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Gewinne von 169,184 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,335 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Mio. CAD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.
