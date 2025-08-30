BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag im Bullenmodus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 7,6 Prozent auf 0,072 EUR nach oben.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:44 Uhr 7,6 Prozent im Plus bei 0,072 EUR. Bei 0,072 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,067 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 147,989 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 30,652 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

