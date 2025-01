BIGG Digital Assets Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von BIGG Digital Assets

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 0,105 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im Tradegate-Handel um 08:54 Uhr um 2,6 Prozent auf 0,105 EUR nach. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,105 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,105 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2024 bei 0,255 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 58,664 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,077 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,281 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BIGG Digital Assets ließ sich am 29.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BIGG Digital Assets wird am 05.05.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net