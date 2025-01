BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Dienstagmittag hoch

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,9 Prozent auf 0,112 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 5,9 Prozent auf 0,112 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,112 EUR aus. Bei 0,112 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 6.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 14.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,255 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 127,639 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (0,077 EUR). Abschläge von 31,574 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 29.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 1,44 Mio. CAD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BIGG Digital Assets am 05.05.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net