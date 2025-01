BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 2,5 Prozent auf 0,115 EUR.

Um 15:44 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 0,115 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,115 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,107 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.627 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 14.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,256 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 121,837 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,078 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 32,149 Prozent Luft nach unten.

Am 29.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,13 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BIGG Digital Assets am 05.05.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net