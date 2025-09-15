BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag in Grün

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,069 EUR.

Um 11:52 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,069 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,069 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,068 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 26.326 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,178 EUR markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 158,261 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 29,213 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,40 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net