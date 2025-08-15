DAX24.310 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag mit Kursfeuerwerk

18.08.25 09:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 8,1 Prozent im Plus bei 0,074 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 09:16 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 8,1 Prozent auf 0,074 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,074 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,074 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 1.000 Stück.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 142,120 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,053 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 37,828 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

