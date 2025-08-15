BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr bei 0,070 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,070 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 152 BIGG Digital Assets-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 155,429 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 40,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net