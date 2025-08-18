BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 0,069 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 2,0 Prozent auf 0,069 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,069 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,069 EUR.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 160,641 Prozent zulegen. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,114 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,09 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net