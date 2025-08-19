BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verliert am Mittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 6,3 Prozent auf 0,069 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel um 11:44 Uhr um 6,3 Prozent auf 0,069 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,068 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,068 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 160,262 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 27,220 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 87,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net