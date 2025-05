BIGG Digital Assets Aktie News: Hausse bei BIGG Digital Assets am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 0,100 EUR nach oben.

Um 15:43 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 0,100 EUR nach oben. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,109 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,089 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.039 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,800 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.04.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 4,20 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

