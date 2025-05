BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Mittwochmittag ab

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 0,099 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 0,099 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,090 EUR. Bei 0,090 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 207.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 44,388 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 46,115 Prozent wieder erreichen.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,20 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 92,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net