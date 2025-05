Notierung im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Vormittag an Boden

21.05.25 09:22 Uhr

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 0,105 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 09:14 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,8 Prozent auf 0,105 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,105 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,090 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 203.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer. Am 10.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,178 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 69,714 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,143 Prozent. BIGG Digital Assets gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,20 Mio. CAD gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com